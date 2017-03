Vertonghen gelooft nog in stunt: "We mikken zo hoog mogelijk"

In de Premier League lijkt de titelstrijd al grotendeels gestreden te zijn. Chelsea is dit seizoen oppermachtig en heeft met nog tien wedstrijden voor de boeg tien punten voorsprong op zijn eerste achtervolger. Dat is het Tottenham van oud-Eredivisiespelers Vincent Janssen, Moussa Dembélé, Toby Alderweireld en Jan Vertonghen.



Die laatste lijkt wel nog te geloven in een heuse stunt. "Chelsea is favoriet voor de titel, maar wij zullen niet opgeven tot zij effectief die trofee in de lucht steken. We doen het goed en we mikken erop om zo hoog mogelijk te eindigen. We willen onze wedstrijden blijven winnen", vertelt de verdediger aan Sky Sports.



Tegen Southampton deed Tottenham zondag alvast wat het moest doen: winnen. "We hebben er hard voor moeten werken. Southampton is een goede ploeg met goede spelers."