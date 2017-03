Groenendijk haalt uit: "Leek erop alsof de spelers mijn tactiek niet begrepen"

ADO Den Haag ging zondagmiddag op bezoek bij AZ Alkmaar met 4-0 onderuit. Trainer Alfons Groenendijk was na afloop van het duel niet te spreken over zijn spelersgroep.



"We begonnen dramatisch aan de wedstrijd. Na een kwartier leek de wedstrijd al gespeeld", vertelt de oefenmeester aan de NOS. "We kwamen overal te laat en gingen de duels niet aan. Er was geen coaching en er was geen team. De spelers hebben elkaar een beetje laten verzuipen."



"Het leek erop alsof de spelers mijn tactiek niet begrepen. Dat reken ik mezelf dan aan. Maar als prof moet je altijd strijd leveren, elk duel willen winnen en elkaar helpen. Dat heb ik in deze wedstrijd niet gezien bij ons. Onbegrijpelijk, zeker gezien de situatie waarin we verkeren", aldus Groenendijk.