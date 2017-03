Bosz duidelijk: "Wij houden Kasper het liefst hier, maar of dat kan..."

Kasper Dolberg behoorde zondagmiddag niet tot de selectie van Ajax voor het uitduel met Excelsior Rotterdam. De Deen kampt met een lichte blessure aan zijn lies. De jonge voetballer zou zich aankomende week aansluiten bij de Deense nationale selectie, maar trainer Peter Bosz ziet dat niet zo zitten.



"Wij houden Kasper het liefst hier", vertelt de 53-jarige oefenmeester aan de Telegraaf. "Maar of dat kan, ligt aan de Deense bond." De Denen zouden de spits over kunnen laten vliegen om hen aan enkele fitheidstesten te onderwerpen.



Denemarken neemt het 26 maart in een WK-kwalificatieduel op tegen Roemenië. Ook Eredivisie-spelers Nicolai Jörgensen en Lasse Schöne behoren tot de selectie van bondscoach Age Hareide.