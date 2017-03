Kobayashi uit de wedstrijd geschopt door Feyenoorders? "Ze pakten hem aardig aan"

SC Heerenveen speelde zondagmiddag een uitstekende eerste helft tegen Feyenoord. Onder meer Yuki Kobayashi blonk uit op het Friese middenveld en dat bleef bij de Rotterdammers niet onopgemerkt. De Japanner kreeg een paar forse overtredingen te verwerken en was in de tweede helft nergens meer te bekennen.



"Yuki was niet helemaal okselfris, die is normaal gesproken degene die het spel dicteert en bepaalt. Maar die heeft volgens mij geen bal meer gehad. Hij was geblesseerd en kon niet meer verder, daarom moesten we hem wisselen. Dan weet je wel dat het voetballend minder wordt", vertelt trainer Jurgen Streppel aan Omrop Fryslân.



"Hij moest een paar pittige overtredingen incasseren, maar of dat bewust gebeurt? Ze pakten hem aardig aan, ze weten dat hij natuurlijk ook aardig kan voetballen", aldus Streppel. "Uiteindelijk bepaalt de scheidsrechter de grens."