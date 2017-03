Van Hanegem is er nog niet gerust op: "Maar de kans wordt nu wel heel groot"

De voorsprong van Feyenoord op achtervolger Ajax is met nog zeven speelrondes te gaan zes punten. De titel komt nu dus wel heel dichtbij voor de Rotterdammers, maar oud-speler Willem van Hanegem wil nog niet praten over de eventuele landstitel.



"Dat zei ik vorige keer al voor Sparta en toen liep het ook verkeerd af. Maar het zou geweldig zijn voor al die mensen", vertelt de voormalig oefenmeester aan Ziggo Sport. "Het gaat de goede kant op."



Eén ding is zeker: Van Hanegem staat in ieder geval niet op de Coolsingel in mei. "Daar ga ik niet staan, op de Coolsingel, maar het zou geweldig zijn. Toch kun je de voorsprong ook zo weer kwijt zijn, ja toch? De kans wordt nu wel heel groot, maar ik ga het niet zegenen."