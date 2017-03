'Bod van 9 miljoen euro op veelbesproken Lens'

Jeremain Lens wordt dit seizoen door Sunderland verhuurd aan Fenerbahçe. De kans dat de aanvaller na dit seizoen ook nog bij die club actief is, is echter niet erg groot.



De Oranje-international wordt al gelinkt aan meerdere clubs, waaronder Besiktas. In Turkije rekent men daar echter niet op, want dan zou Lens de hele achterban van Fenerbahçe over zich heen krijgen. Besiktas is immers een rivaal.



"Lens doet het dit seizoen heel erg goed bij Fener", reageert de populaire Turkse sportcommentator Ridvan Dilmen van NTVSpor. "Besiktas heeft verregaande interesse in Lens. Lens heeft aangegeven dat het niet gepast is als hij bij Besiktas gaat spelen. Maar, hij is een gehuurde speler, hè? Hij is een goede speler, bij dit soort zaken kan er van alles gebeuren."



"Gökhan Gonul is ook naar Besiktas gegaan. Waarom zou Lens niet gaan? Hij kan net zo goed ook naar Besiktas vertrekken", voorspelt Dilmen over de oud-speler van onder meer NEC, AZ en PSV.



Update 19:03 uur

Turkse media kwamen onlangs met het bericht dat Fenerbahçe Jeremain Lens niet wil laten gaan, en dus definitief vast wil gaan leggen na zijn huurperiode vanuit Sunderland. Besiktas wil er echter een stokje voor gaan steken. Een eerste bod werd volgens Engelse bronnen afgewezen, maar nu zou er een bod van 9 miljoen euro gedaan zijn door de Turkse grootmacht.. Wordt vervolgd!

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.