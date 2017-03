Koeman maakt enorme ommekeer in 'zaak Lukaku'

Romelu Lukaku liet afgelopen week weten dat hij niet zal bijtekenen bij Everton FC en komende zomer een stap hogerop wil zetten. Maar daar leiden zijn prestaties allerminst onder. Zo tekende hij zaterdag nog voor twee doelpunten en een knappe assist.



De transferwens van Lukaku deed de voorbije dagen heel wat stof opwaaien in Liverpool en omstreken. Ook coach Ronald Koeman liet zich er over uit. De Nederlander wees zijn doelpuntenmachine terecht en liet verstaan dat hij 'niet blij was met het bewuste interview'. Maar inmiddels heeft de oefenmeester zijn kar al wat gekeerd.



Zo was hij bij Sporza erg lovend over zijn topspits. "Lukaku is onze sleutelspeler en topschutter. En gisteren toonde hij waarom. De fans houden van Rom, iedereen houdt van hem. Natuurlijk willen we onze beste spelers houden. Je beste spelers verkoop je niet."





