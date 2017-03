Klassieker in gevaar voor Jörgensen? "Als ik niet fit ben, kan ik niet spelen"

Nicolai Jörgensen werd zondagmiddag in het duel tussen Feyenoord en sc Heerenveen vroegtijdig naar de kant gehaald vanwege een blessure. De aanvaller zou zich volgende week moeten melden bij het Deense nationale elftal, maar lijkt daar door de blessure van af te zien.



"Het is onzeker of ik me ga melden bij de Deense ploeg", vertelt de topscorer van de Eredivisie aan het Algemeen Dagblad. "De lies werd stijf, ik kon niet meer verder."



"Het gaat ook niet om Ajax-uit of niet. Als ik niet fit ben, kan ik niet spelen. We gaan met de medische staf beslissen wat we gaan doen", aldus Jörgensen, die in Friesland de gelijkmaker voor zijn rekening nam.