Zlatan verklapt waarom hij totaal niet met Guardiola kon opschieten

Zlatan Ibrahimovic boekte bij zo ongeveer iedere werkgever van hem tot dusver enorme successen, maar bij FC Barcelona wilde het als enige niet echt vlotten met de Zweed.



Het was ook geen geheim dat hij niet goed overweg kon met zijn trainer aldaar, Pep Guardiola. De twee kemphanen komen elkaar meermaals tegen, bij duels tussen Manchester United en City. "Wanneer ik tegen Guardiola's teams speel, is dat iets dat me extra motiveert. Het geeft me meer adrenaline. Niets persoonlijks, maar het hoort bij het spel", vertelt Zlatan aan FOX Sports Italia.



Verder gaat hij in op zijn gebrekkige relatie met Pep in Catalonië. "Eerst belde hij me elke dag, later speelde ik van de ene op de andere dag plots niet meer.." Over zijn huidige oefenmeester José Mourinho is Zlatan positiever. "Hij motiveert je, laat je 200% geven. Dat heb ik nodig op mijn leeftijd."