Ongelukkige De Ligt blikt terug op zijn cruciale blunder

Matthijs de Ligt was misschien wel de schlemiel van de middag bij Ajax. Zijn enorme fout, een pass recht in de voeten van Mike van Duinen, leidde de 1-0 van Excelsior in. Uiteindelijk werd het 1-1, en dus zeer duur puntenverlies voor de Amsterdammers.



"Ja, ik weet niet hoe het kwam.. Het was een slecht moment van me", blikt De Ligt terug op het moment met FOX Sports. " Natuurlijk, het is klote. Maar je kan in het moment blijven hangen maar je moet door, je hebt nog 70 minuten te voetballen. Daarna heb ik geprobeerd om zo goed mogelijk door te gaan en er het beste uit te halen, helaas was dat niet voldoende."



Waar lag dat dan aan? "Aan onszelf. We hadden een te laag tempo, zij konden alles belopen we waren slordig aan de bal en dan wordt het lastig voetballen. Dat heeft ons de das omgedaan", besluit De Ligt.