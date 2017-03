El Ahmadi wijst probleem aan: "Dat moet in Amsterdam beter.."

Feyenoord won vanmiddag knap met 1-2 bij sc Heerenveen. Toch is middenvelder Karim El Ahmadi niet geheel tevreden. De eerste helft was namelijk weinig hoopgevend voor de Rotterdammers.



"In de eerste helft werden wij overlopen, we zaten niet goed in de duels waardoor Heerenveen domineerde. Het druk zetten ging ook niet goed, we moeten dan ook rustiger voetballen", blikt El Ahmadi terug met FOX Sports.



"Uitwedstrijden willen wij te voorzichtig beginnen, hierdoor lopen we teveel achteruit waardoor de tegenstander ons hun wil kan opleggen. Dat moet in Amsterdam beter", doelt El Ahmadi op de Klassieker van 2 april, die Feyenoord ingaat met een voorsprong van zes punten op Ajax.



"Het blijft spannend bovenin, het is aan ons om dat minder spannend te maken in de ArenA."