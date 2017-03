Bosz stellig: "Hebben het kampioenschap niet verspeeld"

Ajax heeft vanmiddag een enorme dreun te verwerken gekregen in de titelrace, door met 1-1 gelijk te spelen op bezoek bij Excelsior. Doordat Feyenoord wél won, lijkt een kampioenschap nu heel ver weg.



De vraag is of Ajax zijn kans vanmiddag definitief verspeeld heeft in Kralingen. "Nee", is het duidelijke antwoord van trainer Peter Bosz, voor de camera van FOX Sports. Wel is hij woedend over de wanprestatie van vanmiddag op Woudestein. "We hebben deze nederlaag geheel aan onszelf te wijten. In alles wat met voetbal te maken heeft, waren we vandaag niet goed genoeg."



"Onze passing was dramatisch en daardoor kunnen we niet ons eigen spel spelen. Normaal spelen we de tegenstander met hoge balcirculatie uit elkaar", vervolgt Bosz, die wel tot de laatste seconde bleef geloven in een overwinning. "Ik denk altijd dat we kunnen winnen, maar ik had het niet terecht gevonden, want wij waren niet goed."