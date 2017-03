Trainer Hake spreekt zich uit: Ünal ook volgend seizoen bij FC Twente?

FC Twente draait dit seizoen boven verwachtingen. Een groot aandeel hierin is weggelegd voor spits Enes Ünal. Hij wordt gehuurd van Manchester City, dus het is nog maar de vraag of de Turk ook volgend seizoen te bewonderen is in de Grolsch Veste.



"Die kans is er", bevestigt trainer René Hake in gesprek met de NOS. "We hebben te horen gekregen dat hij wel weer in aanmerking komt om opnieuw verhuurd te worden. Of dat aan ons is, is nog de vraag."



"Daar zijn we continu met elkaar over in gesprek. Het heeft met zijn ontwikkeling te maken, maar ook met hoe City naar hem kijkt. Uiteindelijk moeten zij daar, in samenspraak met Enes, een beslissing over nemen. Maar wij willen hem er graag nog een jaar bijhouden", besluit Hake over Ünal