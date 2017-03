Feyenoord zet volgende megastap richting titel met nipte uitzege in Friesland

Feyenoord heeft één van de moeilijkste wedstrijden op papier richting het einde van het seizoen winnend afgesloten. In Friesland werd sc Heerenveen met 1-2 verslagen, ondanks een snelle openingstreffer van Reza Ghoochannejhad.



De Iraniër had de 1-0 op zich genomen vanuit een zelf meegekregen strafschop. Middels Nicolai Jorgensen, die op de doellijn het laatste zetje kon geven, en Tonny Vilhena werd het echter omgebogen tot 1-2 voor Feyenoord. De druk ligt dus weer bij Ajax, dat vanmiddag op bezoek bij Excelsior zal móéten winnen.



De opluchting was natuurlijk enorm:



HET IS AFGELOPEN! FEYENOORD KOMT ERAAN! #heeFEY — Connor МcLean (@HEELMcLean) 19 maart 2017

#heefey IN DE TAS DIE 3 PUNTJES!!!! — Rotterdammertje ™ (@RechtsRotterdam) 19 maart 2017