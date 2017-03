"Hij maakt een krankzinnig seizoen door bij Ajax"

Ajax neemt het vanmiddag in Rotterdam op tegen Excelsior. In de opstelling van trainer Peter Bosz enkele verrassende wijzigingen.



Zo start Kenny Tete als rechtsback, en dus niet Joel Veltman. Verder neemt Matthijs de Ligt de plek in van Nick Viergever, centraal achterin. "Tete heeft het donderdag uitstekend gedaan, en een week eerder in Kopenhagen ook", gaat clubwatcher Freek Jansen van VI in op de eerstgenoemde wijziging.



"Hij verdient nu dus een basisplek. Het is een enorme luxe. Niet toevallig zitten er ook vier Ajax-verdedigers bij de selectie van Danny Blind, met Matthijs de Ligt er nu bij. Maar Tete blijft wel een bijzonder geval." Zijn laatste Eredivisie-minuten dateren immers van augustus 2016. "Hij maakt een krankzinnig seizoen door", besluit Jansen zijn relaas.