Enorme tegenslag voor Ajax: Belangrijke basisspeler geblesseerd

Ajax neemt het vanmiddag op tegen Excelsior. De Amsterdammers moeten winnen in de race om de titel, en dus is het een flinke domper dat er een basisspeler is afgehaakt voor het duel.



Spits Kasper Dolberg heeft namelijk een kneuzing in zijn liesstreek, zo meldt Ajax zelf. Bertrand Traoré lijkt nu spits te worden, omdat Matteo Cassierra afgelopen vrijdag nog 90 minuten met Jong Ajax bij NAC Breda speelde. Justin Kluivert mag vermoedelijk dus in de basis starten.





