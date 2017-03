'Chelsea schakelt legendes in om Lukaku te overtuigen'

Romelu Lukaku lijkt dit seizoen niet te stoppen in de Premier League en tekende zaterdag alweer voor zijn 20ste en 21ste competitietreffer. Daarmee is hij de eerste speler die deze jaargang twintig goals gemaakt heeft in de Engelse competitie. Iets waarmee hij zijn transferprijs ongetwijfeld weer met enkele miljoenen wist te verhogen.



Want laat er geen twijfel over bestaan, Lukaku wil vanaf komende zomer bij een absolute topclub voor de prijzen gaan spelen. Verschillende bestemming werden al genoemd, maar vooral een terugkeer naar Chelsea lijkt erg concreet. En het is de Blues blijkbaar menens om de bonkige spits terug te halen.



The Sun meldt namelijk dat Chelsea niemand minder dan Didier Drogba wil inzetten om Lukaku te overtuigen. Het is geen geheim dat Big Rom de Ivoriaan ziet als één van zijn grootste voorbeelden. Bovendien zijn de twee altijd contact blijven houden nadat ze de kleedkamer deelden bij Chelsea. Drogba zou op zijn beurt maar al te blij zijn dat hij zijn oude liefde een dienst kan bewijzen.