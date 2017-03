De 11 namen bij Heerenveen en Feyenoord: Jones keert terug

De nummer één van de Eredivisie Feyenoord neemt het op zondagmiddag in het Abe Lenstra Stadion op tegen sc Heerenveen. De Friezen spelen al een tijdje niet goed, maar zouden zomaar eens een geduchte tegenstander kunnen vormen voor de mannen van coach Giovanni van Bronckhorst, die eigenlijk gewoon móéten winnen.



Feyenoord kon in de afgelopen speelronde niet beschikken over zijn Australische sluitpost Brad Jones, maar die laatste keert tegen Heerenveen weer terug in de basis, zoals verwacht eigenlijk. Dat kost de kop aan Kenneth Vermeer, die weer plaatsneemt op de reservebank. Terence Kongolo en Eljero Elia zijn nog altijd geblesseerd, zij worden vervangen door respectievelijk Miquel Nelom en Dirk Kuyt. Jens Toornstra begint op de rechtsvoorpositie.



Heerenveen begint zonder Martin Ödegaard. Onlangs werd gesuggereerd dat de Friezen moesten betalen voor elke wedstrijd dat de Noor niet in de basisopstelling zou beginnen. Dit werd gelijk tegengesproken door Jurgen Streppel.



Opstelling Heerenveen: Mulder; Marzo, Van Aken, St. Juste, Bijker; Van Amersfoort, Kobayashi, Thorsby; Slagveer, Reza, Larsson.



Opstelling Feyenoord: Jones; Karsdorp, Botteghin, Van der Heijden, Nelom; El Ahmadi, Kuyt, Vilhena; Berghuis, Jörgensen, Toornstra.