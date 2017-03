Labyad: iedereen kan wat van hem leren

Middenvelder Zakaria Labyad stond op zaterdagavond in de basis bij de wedstrijd van FC Utrecht in Nijmegen tegen NEC. De mannetjesputter kreeg de voorkeur boven zijn teamgenoot Nacer Barazite. In gesprek met FOX Sports laat Labyad weten dat hij desondanks veel respect heeft voor zijn maatje.



Labyad zegt allereerst: "Of ik de negentig minuten vol kon houden? Het was wel even wennen, maar ik heb hard getraind de afgelopen maanden. Vandaar kon ik het volhouden. Het was pittig omdat we veel druk moesten zetten. Maar, als je wint voel je die vermoeidheid toch niet. Het was heerlijk om te scoren."



Barazite was volgens trainer Erik ten Hag niet fit genoeg om te beginnen. Labyad zegt niet te weten of hij de concurrentiestrijd van zijn ploeggenoot gaat winnen. "We strijden allemaal voor onze plek. Barazite was overbelast, daarom viel de keuze op mij. Hij is een fantastische voetballer. Iedere teamgenoot kan wat van hem leren, ik ook. Ik kijk graag naar hem, hij laat me vaak genieten."