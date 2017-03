De Eredivisie-topclub PSV won op zaterdagavond van Vitesse in het eigen Philips Stadion, maar het spel van de Eindhovenaren was niet bepaald om over naar huis te schrijven. Dat realiseert middenvelder Marco van Ginkel zich terdege: hij vertelt aan FOX Sports dat het toch echt beter zal moeten.



Van Ginkel begint zijn verhaal: "Het was een zware wedstrijd. Het was een zwaar, nat veld. De eerste helft was sowieso niet top. Het was slordig, ikzelf ook. Tempoloos, zielloos, het was niet goed. Ik kwam in situaties terecht waar ik niet vaak kom. Ik had goede en slechte dingen, daar leer je van."



Op vrijdag maakte bondscoach Danny Blind zijn selectie bekend voor de aankomende interlands van Oranje tegen Bulgarije en Italië. Maar één PSV'er bij de namen, alleen Jeroen Zoet werd geselecteerd. "Tuurlijk is het jammer dat we maar één speler hebben die PSV vertegenwoordigt. Zeker voor de jongens die in de voorselectie zaten. Ik weet niet of er een uitleg is van de bondscoach, daar ga ik niet over."