Cristiano Ronaldo heeft het toch al wel lang en breed gemaakt als voetballer. Nog steeds is de Portugese aanvaller echter hongerig en bovendien bloedfanatiek. In de wedstrijd van Real Madrid tegen Athletic Bilbao werd Ronaldo met ongeveer nog een kwartiertje op de klok gewisseld door zijn coach Zinedine Zidane. De reactie van de Portugees? "Waarom ik? Fuck off!"