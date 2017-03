'Neymar zorgt voor FC Barcelona-megatransfer'

FC Barcelona won onlangs geweldig in de Champions League van Paris Saint-Germain. Dat kan echter niet verbloemen dat de Catalanen wel toe zijn aan vernieuwing. De algemene verwachting in Spanje is dat Barça in ieder geval voor één megatransfer gaat zorgen. En de Braziliaanse aanvaller Neymar krijgt wat dat betreft een belangrijke taak.



De international van het nationale elftal van Brazilië is een goede vriend van de aanvallende middenvelder van Liverpool Philippe Coutinho. Naar verluidt staat technisch manager Robert Fernandez al in nauw contact met de zaakwaarnemers van de technicus, maar probeert coach Jürgen Klopp van de Reds ervoor te zorgen dat Coutinho in ieder geval nog één seizoen behouden blijft voor Anfield Road.



Daarom heeft Barcelona volgens El Mundo Deportivo Neymar ingezet om zijn goede vriend te overreden. Geeft Coutinho groen licht, en dat zou Neymar al bijna bewerkstelligd hebben, dan kunnen we een megabod van de grootmacht uit Catalonië verwachten. Voor Barça is het overigens Coutinho óf Marco Verratti. De ploeg van Lionel Messi en Luis Suárez heeft geld voor één sensationele aankoop. Als Coutinho 'ja' zegt, blijft de Italiaanse middenvelder bij Paris Saint-Germain.