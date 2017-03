'Everton en Koeman woedend op moeder Lukaku'

Het Everton van de Nederlandse coach Ronald Koeman draait momenteel toch vrij sterk in de Engelse Premier League, maar daarbij zijn de Toffees wel voor een groot gedeelte afhankelijk van de kunsten van spits Romelu Lukaku. Die laatste wil weg en in Liverpool is men nu boos op de moeder van de Belg, Adolphine Lukaku.



Naar verluidt wilde de Rode Duivel een tijdje geleden nog bijtekenen op Goodison Park. In februari trok de selectie van Everton naar Dubai, maar Lukaku kreeg rust van Koeman, hij mocht naar België vertrekken. The Times schrijft dat de Belg een paar dagen later terugkeerde bij de Toffees, maar toen wilde hij opeens niet meer praten over een contractverlenging.



Moeder Adolphine krijgt daar nu de schuld van bij Everton. Naar verluidt heeft zij ervoor gezorgd dat zoon Romelu een megatransfer wil maken. Het is geen geheim dat ma Lukaku een belangrijke rol speelt in de voetballoopbaan van haar zoon. Drie jaar geleden haalde Adolphine Romelu nog over om voor Everton te tekenen. Nu vindt zij het dus klaarblijkelijk wel mooi geweest op Goodison Park.