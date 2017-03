'Ajacied onderhandelt al met Napoli'

Er zijn diverse Ajax-spelers die heel erg goed in de gaten gehouden worden door de Italiaanse ploeg Napoli. Middenvelder Davy Klaassen is daar een van, maar naar verluidt houden de Italianen zich momenteel vooral bezig met de toekomst van een andere Ajacied, buitenspeler Bertrand Traoré.



De spits uit Burkina Faso is natuurlijk nog eigendom van de Premier League-topclub Chelsea, maar na de zomer zal hij hoogstwaarschijnlijk toch geen nieuwe kans krijgen op Stamford Bridge. De Blues beschikken immers over Diego Costa en zijn daarnaast ook nog eens geïnteresseerd in Alvaro Morata van Real Madrid, spitsen die toch iets hoger worden aangeslagen dan Traoré. Die laatste mag vermoedelijk vertrekken en in Italië weet men dat hij al onderhandeld heeft met Napoli over een contract.



Bij Ajax toont Traoré zich wel heel erg grillig, maar in de afgelopen Europa League-wedstrijd tegen FC Kopenhagen deed hij het goed. Napoli zou de aanvaller vooral willen halen omdat hij multifunctioneel inzetbaar is: hij kan spelen als spits, maar fungeert in Amsterdam vooral als buitenspeler. Misschien is dat nou net waarom hij niet altijd even goed is in onze hoofdstad. Onlangs, tegen Heracles Almelo, was hij even spits en speelde hij misschien wel zijn beste minuten van het hele seizoen.