"Natuurlijk ben ik gekomen voor de basis"

Verdediger Alexander Büttner is terug op het oude nest in Arnhem bij Vitesse. We hebben de back echter nog niet vaak kunnen bewonderen op het veld: Büttner is vooral reservespeler bij Vitesse. En daar is hij natuurlijk niet voor gekomen, zo vertelt hij in gesprek met het medium FOX Sports.



Büttner zegt namelijk: "Ja, die situatie is normaal nu. Ik ben hongerig om te voetballen, maar ben niet fit binnengekomen, dat weet iedereen. Ik wil zo snel mogelijk fitter worden en hoop snel terug in het team te komen. Ik ben nog niet 100 procent fit, daar ben ik eerlijk over, maar ik doe er alles aan. De laatste keer dat ik heb gevoetbald was een half jaar bij Anderlecht, afgelopen seizoen in Moskou eigenlijk niet. Dat gaat aan je vreten, ik wil gewoon lekker voetballen en daarom ben ik teruggekomen naar Vitesse. Of ik ben gekomen voor de basis? Ja, natuurlijk."



De vleugelverdediger gaat verder: "Maar het heeft aan mezelf gelegen dat ik niet fit ben binnengekomen." Büttner speelde na de winterstop drie keer voor Vitesse, telkens als invaller. Eerder kwam hij uit voor onder meer Dinamo Moskou en RSC Anderlecht.