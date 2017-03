De Jong: waan van de dag regeert in Zeist

Bondscoach Danny Blind heeft zijn selectie voor de aankomende interlands van het Nederlands elftal inmiddels bekendgemaakt. Een hoop Ajacieden en Feyenoorders, maar PSV is voor een groot gedeelte overgeslagen door de oefenmeester. Coach Phillip Cocu en middenvelder Siem de Jong reageren daar nu op in gesprek met FOX Sports.



Cocu zegt allereerst: "Ik maak de keuzes niet. De keuzes worden gemaakt door de coaches daar, en niet door mij. We willen natuurlijk graag dat zoveel mogelijk PSV'ers worden uitgenodigd voor interlands. Voor Oranje, maar ook voor Jong Oranje en andere landen."



Luuk de Jong, Bart Ramselaar en Davy Pröpper behoorden tot voor kort wel bij de selectie van Oranje, maar nu hebben zij te horen gekregen dat ze hun gezicht niet hoeven te laten zien. Middenvelder Siem de Jong: "De waan van de dag, die heerst daar ook in. En Feyenoord draait natuurlijk een goed seizoen. En wij hebben geen Nederlandse centrale verdediger. Dus ik kan het ook wel goed begrijpen." De zeventienjarige Ajacied Matthijs de Ligt kreeg wél een belletje van Blind.