'Opstelling Ajax: Bosz kiest deze spelers'

Ajax speelde op donderdagavond nog tegen FC Kopenhagen in de eigen Amsterdam ArenA, maar op zondagmiddag is het al weer tijd voor een Eredivisie-duel voor de ploeg van coach Peter Bosz. De nummer twee van de Nederlandse competitie speelt tegen Excelsior op Woudestein en die wedstrijd móét gewonnen worden.



Tegen de Denen begon Ajax met Davinson Sánchez en Matthijs de Ligt in het hart van de verdediging en dat was eigenlijk wel een geslaagd experiment. Die tweede, pas zeventien jaar oud, werd zelfs door bondscoach Danny Blind opgeroepen voor het Nederlands elftal. Joël Veltman, die tegen Kopenhagen uitviel met een bilspierblessure, is hoogstwaarschijnlijk weer van de partij tegen Excelsior. Kenny Tete viel goed in op donderdag, maar hij verhuist vermoedelijk dus weer naar de reservebank.



Verder zijn er geen verrassingen aan de kant van Ajax. Davy Klaassen keert terug in de basisopstelling na zijn Europa League-schorsing en kijken we naar de rest van de formatie, dan zien we enkel de bekende namen. Weer een voorhoede met Amin Younes, Kasper Dolberg en Bertrand Traoré dus. Die laatste kreeg de afgelopen tijd behoorlijk wat kritiek, maar hij stond er wel tegen Kopenhagen.



Vermoedelijke opstelling Ajax: Onana; Veltman, Sánchez, De Ligt, Viergever; Klaassen, Schöne, Ziyech; Traoré, Dolberg, Younes.