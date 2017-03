Hyballa zelfkritisch na klap: "Moet in de spiegel kijken"

Peter Hyballa heeft zaterdagavond ondanks de roemloze thuisnederlaag tegen FC Utrecht (0-3) vooral zichzelf aangepakt. Volgens de NEC-trainer heeft hij 'vandaag verzaakt'. "Niet alleen de ploeg."



"Wat moet ik zeggen na zo’n wedstrijd?", reageerde de Duitse oefenmeester na afloop tegenover De Gelderlander. "Dat de tactiek niet goed was? Of dat ik de spelers niet gemotiveerd heb gekregen? Het was niks vandaag en daar ben ik verantwoordelijk voor. Ik moet in de spiegel kijken."



NEC presteert de laatste maanden zeer zwak en dus groeit de druk op Hyballa, of niet? "Nee, dat voel ik niet. De meeste druk voel ik van mezelf. Daar moet ik over nadenken", aldus de NEC'er. "Nu is het gevoel heel slecht, we hadden wel met 6-0 kunnen verliezen. Utrecht heeft natuurlijk een goede ploeg. Het was vandaag mannen tegen jongens."