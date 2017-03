Uitgevallen Guardado laat zich in Mexico onderzoeken

Andrés Guardado heeft een blessure overgehouden aan het thuisduel met Vitesse (1-0 zege). De Mexicaanse middenvelder kreeg last van zijn hamstring.



Guardado raakte na een kleine zeventig minuten geblesseerd en liet zich op eigen initiatief vervangen door Jorrit Hendrix. Het is nog onduidelijk hoe ernstig de schade is. De middenvelder laat zich komende week bij de nationale ploeg van Mexico onderzoeken, zo meldt het Eindhovens Dagblad.



In het verleden stond de geroutineerde PSV'er meerdere malen aan de zijlijn door hamstringklachten. Om die reden zal Guardado tijdens de komende interlandperiode geen risico nemen en dan met name omdat hij na de winterstop weer beter in zijn vel lijkt te steken.





67 - Tweede wissel bij zowel PSV als Vitesse. Bij de bezoekers komt Tighadouini voor Nathan, bij PSV vervangt Hendrix Guardado. #psvvit — PSV (@PSV) 18 maart 2017