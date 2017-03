"Voor mijn gevoel hadden we ook een penalty moeten hebben"

Vitesse had PSV zaterdagavond pijn willen doen, maar stond na negentig minuten met lege handen: 1-0. Trainer Henk Fraser was na afloop teleurgesteld in zijn eigen manschappen.



Fraser repte van 'gemengde gevoelens'. "We hadden een beter resultaat kunnen hebben, maar dan hadden we ook gevaarlijker moeten zijn voor de goal", vertelde hij aan Omroep Gelderland. "Voor mijn gevoel hadden we vlak na rust ook een penalty moeten hebben en niet veel later maakt PSV een goede goal. Dat is ook onze fout."



De Vitesse-trainer vond het desondanks géén slechte wedstrijd "Als PSV dacht dat het een makkie was, hadden ze ook wel meer risico genomen. Maar ik ben het met je eens dat we wat meer doelgericht hadden mogen zijn. Als het een keer mogelijk was om hier met resultaat te vertrekken, dan was het vandaag."



Vitesse heeft nu twee weken voor de voorbereiding op de clash met NEC. Fraser kijkt uit naar die ontmoeting. "Ik heb niet de spanning tussen die twee clubs zoals anderen, maar iedereen wil winnen en daar sluit ik mij bij aan."