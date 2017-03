Cocu blijft kritisch: "De eerste helft echt ondermaats"

PSV heeft de druk neergelegd bij de concurrentie door Vitesse met 1-0 te verslaan. Siem de Jong stelde de drie punten veilig met een heerlijk doelpunt, maar Phillip Cocu was na afloop niet tevreden over de uitvoering.



"De eerste helft vond ik echt ondermaats", oordeelde Cocu na afloop tegenover FOX Sports. "Dat heb ik heel duidelijk aangegeven in de rust. Je kunt soms wedstrijden spelen waarin het niet optimaal loopt. Maar ik verwacht wel een bepaalde inzet en agressiviteit. Je wilt in eigen huis toch een signaal geven."



Cocu zag dat voor rust 'bijna niet'. "In de tweede helft wel, zonder dat we fantastisch speelden. Het contrast op dat vlak was wel groot." De trainer voegde toe: "Het hele elftal draaide niet. De voorhoede en middenveld eigenlijk ook had veel balverlies. We kwamen nauwelijks aan het voetballen toe en hadden moeite met de pressie die we wilden spelen."



Een ingestudeerd hoekschop bleek beslissend. "Na de winterstop scoren we heel veel uit vrije trappen en corners. Het is mooi dat zo'n moment dan ook de wedstrijd beslist. Ik geef altijd aan dat dat soort momenten beslissend kunnen zijn."