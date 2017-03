Zoet wacht af: "Hij maakt daar overwogen keuzes in"

Jeroen Zoet mag zich maandag als enige PSV'er bij de selectie van Oranje voegen. Mogelijk wacht hem zelfs een basisplaats in de komende interlands, maar de sluitpost wacht dit rustig af.



"Ik reken nergens op", vertelde Zoet zaterdagavond na de 1-0 overwinning van PSV op Vitesse aan FOX Sports. "Ik heb zin om me te melden en daar aan de slag te gaan."



"Dat de bondscoach vaker kiest voor spelers die op de bank zitten bij hun club?", vervolgde Zoet. "Hij maakt daar overwogen keuzes in. Ik ga er in ieder geval met een goed gevoel heen. We hebben gewonnen en de nul gehouden."