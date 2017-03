Faber baalt van spits: "Hij moet een keer de drempel over"

FC Groningen hoopt dit seizoen nog deel te mogen nemen aan de play-offs om Europees voetbal. Thuis tegen Willem II had de ploeg een goede stap kunnen zetten, maar moest genoegen nemen met een punt: 1-1.



Ernest Faber zag zijn ploeg na de uitnederlaag bij Roda JC (3-1) revanche nemen qua spel. "Toen speelden we echt belabberd. Vandaag waren we op alle vlakken beter dan de tegenstander", vertelde de trainer aan FOX Sports. "We hadden veel meer kansen en hebben ook bijna niks weggegeven. Ook na de 1-1 bleven we ervoor gaan. De kansen waren er ook zeker, maar die hebben we niet afgemaakt."



Alexander Sörloth mocht zich dat vooral aanrekenen, zo vond ook Faber. "Hij moet een keer de drempel over", luidde zijn oordeel. "Met zo'n lichaam als dat van hem moet je eigenlijk iedereen omver kegelen en die bal binnen kegelen. Vaak moet je er ook niet te veel over nadenken en zeker als spits niet."