Henry maakt gehakt van Arsenal: "Nog nooit zoiets meegemaakt"

Thierry Henry heeft na de uitnederlaag bij West Bromwich Albion (3-1) hard uitgehaald naar de spelers van Arsenal. De oud-speler van de Londenaren had als analist geen goed woord over voor de ploeg.



"Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt in mijn carrière als voetballer", foeterde de Fransman in de Engelse media. "In mijn tijd bij Arsenal zou ik na zo'n wedstrijd niet graag teruggaan naar de kleedkamer. Jens Lehmann zou me voor mijn kop slaan. Dat heeft hij ook wel eens gedaan."



Henry vond het veldspel ondermaats en dat is normaal toch het sterkste punt van Arsenal. "Het is niet genoeg als je 77 procent balbezit hebt. West Brom creëerde meer kansen, dus wat heb je er dan aan om de bal te hebben?", vroeg de voormalig goalgetter zich af.



"Je moet er iets mee doen. Ik miste het verlangen, de inzet en de juiste instelling om een wedstrijd in de Premier League te winnen. Daar had de nederlaag alles mee te maken", aldus de assistent-bondscoach van België.