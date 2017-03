Willem II 'onder de maat' in Groningen: "Lat mag wel wat hoger"

Willem II-trainer Erwin van de Looi is niet tevreden over het uitduel met zijn oud-werkgever FC Groningen. Op papier is de 1-1 in het Noordlease Stadion een prima prestatie, maar de tacticus had er meer van verwacht.



"De uitvoering was onder de maat, de lat mag wel wat hoger komen te liggen", zo vertelde Van de Looi aan Omroep Brabant. "Dat zit in je hoofd, niet zozeer in je voeten. We staan negende, maar ik heb geen team gezien dat uitstraalt op die plek thuis te horen."



Ook aanvoerder Jordens Peeters oordeelde na afloop kritisch. "We verloren te veel duels en we hebben FC Groningen veel te veel kansen gegeven. We moeten wel het besef krijgen dat we deze wedstrijden kunnen gaan winnen. Maar dan moet er wel meer gebracht worden."