FC Utrecht wint uitduel bij NEC met speels gemak

FC Utrecht heeft in de strijd om plek vier uitstekende zaken gedaan. De Domstedelingen hadden zaterdagavond in Nijmegen geen kind aan de povere middenmoter NEC: 0-3.



Het NEC-publiek opende de wedstrijd met een mooie sfeeractie in de vorm van vuurwerk. Dat was eigenlijk ook het enige vuurwerk namens de thuisclub, want al vanaf de openingsfase wist FC Utrecht de controle in handen te nemen. Een gebrek aan de absolute scherpte hield de brilstand evenwel een klein half uur op het scorebord.



Na 28 minuten was het dan toch raak in De Goffert. Zakaria Labyad kreeg de ruimte om van afstand uit te halen en deed dat succesvol: 0-1. Nog voor de theepauze werd de voorsprong zelfs verdubbeld door Yassin Ayoub, die de trekker mocht overhalen na een heerlijke counteraanval.



Ditmaal floten de NEC-fans vooral, maar de ploeg van Peter Hyballa kon ook na de hervatting geen vuist maken. Na ruim een uur gooide Sébastien Haller het duel definitief op slot door er 0-3 van te maken. De Fransman liet nog een goede kans op een vierde goal liggen, al had NEC'er Arnaut Groeneveld dan weer pech met een bal op de paal.



Scoreverloop:

0-1 (28') Zakaria Labyad

0-2 (37') Yassine Ayoub

0-3 (63') Sébastien Haller