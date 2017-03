Heerlijk doelpunt De Jong legt druk bij Feyenoord en Ajax

PSV heeft zaterdagavond geen misstap gemaakt in de achtervolging op Ajax en eventueel Feyenoord. Overtuigen deed de ploeg niet, maar een doelpunt van Siem de Jong bleek voldoende om Vitesse te kloppen: 1-0.



In de eerste helft zullen de nodige supporters aan weerszijden in slaap zijn gevallen. PSV en Vitesse slaagden er niet in om het publiek op de banken te krijgen. Sterker nog: in de eerste 45 minuten viel er eigenlijk geen enkele serieuze mogelijkheid te noteren.



PSV deed er in het tweede bedrijf een schepje bovenop en dat leverde succes op. Binnen vijf minuten was de voorsprong een feit. Andrés Guardado ontsnapte vanaf de linkerflank aan zijn tegenstander en de Mexicaan hield het overzicht door Siem de Jong te bedienen. De oud-Ajacied schoot heerlijk raak: 1-0.



Kort na de openingstreffer wist ook Vitesse gevaarlijk te worden. Lewis Baker kreeg de ruimte om uit te halen, maar vond doelman Jeroen Zoet op zijn pad. Veel gevaarlijker werden de bezoekers in het restant niet meer. PSV daarentegen zag Jürgen Locadia de paal raken en Eloy Room voorkwam met veel moeite een goal van Marco van Ginkel.



PSV komt dankzij deze overwinning op één punt van Ajax, dat zondag op bezoek gaat bij Excelsior. Feyenoord begint het uitduel met sc Heerenveen met vijf punten voorsprong ten opzichte van de huidige landskampioen. Vitesse vinden we terug op plek zes.



Scoreverloop:

1-0 (50') Siem de Jong