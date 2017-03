Opvallend nieuws bij Oranje-uitdager: verdediger stopt na 28 caps

Oscar Wendt blijft steken op 28 interlands voor de nationale ploeg van Zweden. Bondscoach Janne Andersson had hem geselecteerd voor de duels met Wit-Rusland (WK-kwalificatie) en Portugal (oefen), maar voor hem hoeft het niet meer.



De situatie is opvallend te noemen. De 31-jarige verdediger van Borussia Mönchengladbach keerde onder de nieuwe bondscoach terug in de basisploeg van Zweden, dat het Nederlands elftal in september vorig jaar nog op een 1-1 gelijkspel hield. Destijds kwam hij de volle negentig minuten in actie.



Wendt mist naar eigen zeggen evenwel de motivatie om nog uit te komen voor de nationale ploeg. Ook oud-AZ'er Rasmus Elm heeft officieel bedankt voor Zweden, dat vorig jaar zomer al sterspeler Zlatan Ibrahimovic zag afzwaaien als international.



Sam Larsson van sc Heerenveen maakt wel deel uit van de selectie.