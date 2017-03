Strijd om play-offplek in Groningen levert geen winnaar op

FC Groningen en Willem II hopen dit seizoen de play-offs voor Europees voetbal te halen. Zaterdagavond stonden de ploegen tegenover elkaar in het Noordlease Stadion en dat leverde geen winnaar op: 1-1.



FC Groningen nam op eigen veld het initiatief en gezien de achterstand op de ranglijst werd het daartoe ook gedwongen. De Trots van het Noorden wist Willem II-doelman Kostas Lamprou meerdere malen aan het werk te zetten, maar de Griek hield zich goed staande en ranselde de bal meerdere malen uit zijn doel. Met name de pogingen van Juninho Bacuna en Jesper Drost vielen op.



Bij rust stond het nog 0-0, maar binnen tien minuten na de hervatting stond er opeens 1-1 op het scorebord. FC Groningen nam de leiding via Ruben Jensen. Lamprou wist ook nu een poging van Simon Tibbling te pareren, maar was daarna kansloos op de rebound. Lang hield de vreugde echter niet stand. Een uitstekende voorzet vanaf links werd overtuiging ingekopt door Obbi Oulare.



Onder aanvoering van het Groningse publiek ging de thuisclub daarna op jacht naar een nieuwe voorsprong. Met name Alexander Sörloth werd ook dreigend, maar bij 1-1 bleef het. De Tilburgers staan nog negende met 33 punten, vier meer dan de nummer elf FC Groningen.



Scoreverloop:

1-0 (49') Ruben Jensen

1-1 (54') Obbi Oulare