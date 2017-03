De Ligt wekt verbazing: "Is dat dan alleen deze wedstrijd?"

Het oproepen van Ajax-verdediger Matthijs de Ligt voor Oranje heeft onbegrip losgemaakt. In het FOX Sports-programma De Eretribune werden vraagtekens geplaatst bij de timing.



Oud-hockeyer Jacques Brinkman was zeer verrast. "Twee weken geleden was hij nog geselecteerd voor Onder 19, toen zat Fosu-Mensah nog bij Jong Oranje", zo opende hij. "Dan speelt hij één goede wedstrijd en wordt hij geselecteerd. Dan denk ik van waar is Fosu-Mensah? Ik vind het wel heel snel gaan."



Frank de Boer is enthousiast over De Ligt, maar ook hem valt de timing op. "Dus dan vraag je je af hoe kan dat nou, is dat dan alleen deze wedstrijd?" Arnold Bruggink is vooral begripvol. "Hij kan ervaring opdoen. Als je iemand echt heel goed vindt, dan moet je niet wachten. Als je kijkt naar het centrum wat ze nu hebben staan..."