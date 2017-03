Jonk gaat aan de slag in China, ook Amerika in beeld

Wim Jonk gaat samen met Cruyff Football, het Chinese Ministerie van Onderwijs en de voetbalbond in het Aziatische land een samenwerking aan. De voormalig hoofd jeugdopleiding van Ajax werd door wijlen Johan Cruijff gevraagd om zijn voetbalvisie uit te dragen.



In China staan er verschillende activiteiten gepland. Teamleden van Cruyff Football gaan vanaf de zomer in Beijing aan de slag met het begeleiden van jeugdtrainers en opleiders. Tevens gaan ze Chinese jeugdspelers trainen om de praktijkvorm voor die trainersopleiding vorm te geven.



Jonk bezocht samen met Ruben Jongkind ook verschillende Amerikaanse profclubs en de United Soccer League. "Op basis van de voetbalvisie van Johan hebben we een werkmodel gemaakt", citeert Voetbal International. "Daarmee kunnen we trainers, clubs en bonden helpen zich de kernpunten van die visie eigen te maken."



In 2015 nam Jonk afscheid als hoofd jeugdopleiding van Ajax. Maanden voor diens overlijden besloot ook Cruijff op te stappen.