De 11 namen bij PSV en Vitesse: Twee opmerkelijke wijzigingen bij Eindhovenaren

PSV neemt het vanavond om 19:45 uur op tegen Vitesse. Een lastig karwei, en daar komt nu bij dat er een belangrijke basisspeler is afgevallen.



Jetro Willems kampt namelijk met hamstringklachten; zijn plek wordt ingenomen door Joshua Brenet. Verder is opmerkelijk dat Bart Ramselaar is geslachtofferd na de terugkeer van Marco van Ginkel. Siem de Jong blijft dus gehandhaafd in de basisformatie.



De opstellingen:





OPSTELLING PSV



In de laatste wedstrijd voor de interlandperiode start PSV met de volgende elf. Succes mannen! ūüĎä#psvvit pic.twitter.com/BiMWtt9T8J — PSV (@PSV) 18 maart 2017