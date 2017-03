Kunnen Belgen Feyenoord nadoen in Europa League? "Zeker een kans"

Feyenoord won in de Europa League-groepsfase van Manchester United. Die opdracht staat nu ook het Belgische RSC Anderlecht te wachten, want zij werden in de loting gekoppeld aan de Engelse topclub.



De Nederlandse coach Albert Stuivenberg van RC Genk lootte zelf Celta de Vigo, in de groepsfase juist tegenstander van Ajax. "Ik ben niet jaloers, hoor. Het is een geweldige affiche voor Anderlecht. En volgens henzelf hebben ze zelfs mogelijkheden tegen Manchester United. Je hebt altijd een kans. Zeker met de kwaliteit die er bij Anderlecht rondloopt", zegt Stuivenberg in Het Laatste Nieuws.



Anderlecht speelt eerst thuis tegen Manchester United. Die wedstrijd gaat door op 13 april. Een week later trekt het naar Old Trafford.