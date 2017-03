Enorme opsteker voor Ajax: Basisspeler op tijd fit

Ajax deed op donderdagavond goede zaken in de Europa League door FC Kopenhagen naar huis te sturen met een 2-0 nederlaag. Er was echter ook slecht nieuws voor de Amsterdammers, want Joël Veltman moest het veld met een blessure verlaten.



Er is echter goed nieuws voor Ajax, want de blessure van Veltman blijkt mee te vallen. De centrale verdediger annex rechtsback zou kampen met een forse kneuzing in zijn linkerbil, maar op vrijdag verscheen hij gewoon op het trainingsveld voor de wedstrijd tegen Excelsior.



Update[b]

Ajax-trainer Peter Bosz heeft zijn wedstrijdselectie voor het duel met Excelsior bekendgemaakt. Joel Veltman is op tijd fit en zit er bij, net als Jairo Riedewald. De linkspoot ontbrak nog tegen FC Kopenhagen, maar is dus terug.



De aftrap is zondagmiddag 14:30 uur.



[b]Wedstrijdselectie Ajax vs Excelsior:

Andre Onana

Diederik Boer

Kenny Tete

Joël Veltman

Davinson Sánchez

Daley Sinkgraven

Heiko Westermann

Nick Viergever

Matthijs de Ligt

Jairo Riedewald

Davy Klaassen

Lasse Schöne

Frenkie de Jong

Hakim Ziyech

Donny van de Beek

Abdelhak Nouri

David Neres

Bertrand Traoré

Amin Younes

Mateo Cassierra

Kasper Dolberg

Justin Kluivert