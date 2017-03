'Koeman wacht niet af en bekijkt opvolger Lukaku in Italië'

Romelu Lukaku zorgde deze week toch voor een verrassing door aan te kondigen dat hij niet in zal gaan op het nieuwe contractvoorstel van Everton omdat hij een stap hogerop wil zetten. En de weg voor een transfer in de zomer lijkt zich alsmaar meer te openen voor de Rode Duivel.



Terwijl de geruchten over een nakend bod van Chelsea toenemen, blijven de Toffees immers niet bij de pakken zitten en zetten ze de zoektocht naar een opvolger volop in. En het lijkt erop dat Everton de nieuwe Lukaku in Genua gaat zoeken.



Bij Sampdoria gaat het immers behalve Dennis Praet ook nog ploeggenoot Patrik Schick scouten. En volgens The Sun is ook een speler van stadsrivaal Genoa in beeld in Goodison Park. Everton zou ook Giovanni Simeone - zoon van Atletico Madrid-trainer Diego - op het oog hebben. Ronald Koeman is er dus maar druk mee!

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.