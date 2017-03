'Puntverlies Feyenoord kan ook tégen Ajax gaan werken..'

Het einde van de Eredivisie komt steeds dichterbij. Feyenoord is de gedoodverfde favoriet voor de eindrace, zo vindt ook oud-Ajacied Mitchell Piqué.



Hij stelt echter wel dat de Amsterdammers er een voordeel aan hebben dat ze pas ná Feyenoord in actie komen morgen. "Die gaan bij mogelijk puntenverlies van Feyenoord straks als de brandweer. Al kan het van de andere kant ook tegen je werken. Ajax heeft een jonge groep", zegt Piqué in gesprek met ELF Voetbal.



"Ik merk om me heen dat bijna iedereen het Feyenoord gunt. Het leeft daar nu ook. Als Feyenoord de laatste drie, vier wedstrijden blijft winnen, wordt het voor Ajax steeds lastiger. Ik verwacht niet dat het voor Feyenoord nog misgaat. Ze zijn zo dichtbij, ze zijn zo gefocust en met spelers als Eljero Elia, Karim El Ahmadi en Dirk Kuyt hebben ze nu ook veel ervaring", aldus de oud-verdediger tot slot.