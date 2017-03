Wenger zorgt voor extra hoogspanning met mysterieuze uitspraak na zeperd

Na de harde 3-1 nederlaag op bezoek bij West Bromwich Albion is de kans nóg groter geworden dat Arsene Wenger op z'n laatst na dit seizoen afzwaait als trainer van Arsenal.



De druk op de schouders van Le Professeur is enorm. Vanaf The Hawthorns, het stadion van WBA, reageert Wenger mysterieus: "Ik weet hoe mijn toekomst eruitziet en dat zal ik op korte termijn laten weten.."



Alles wijst er dus op dat dit zijn laatste seizoen is als hoofdtrainer van The Gunners.





Arsene Wenger says he's made his mind up about his future as Arsenal manager. Will reveal his decision "very soon" — Kaveh Solhekol (@SkyKaveh) 18 maart 2017