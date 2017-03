De 11 namen bij FC Groningen en Willem II: Veel absenten bij thuisploeg

FC Groningen en Willem II gaan de speeldag in de Eredivisie vanavond aftrappen, om 18:30 uur in de Euroborg. Bij de ploeg van Ernest Faber enkele noodgedwongen wijzigingen door absenten.



Zo is Bryan Linssen geschorst na zijn rode kaart voor natrappen, van vorige week. Op papier zal Mimoun Mahi vermoedelijk als spits staan tegen de Tilburgers. Willem II staat negende vóór de aftrap, Groningen elfde. Het gat is vier punten.



De opstellingen:



⚽ De opstelling van Willem II tegen @fcgroningen. Aftrap in Groningen om 18.30 uur! pic.twitter.com/6mGg4GFF4X — Willem II (@WillemII) 18 maart 2017