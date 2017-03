Genietende Wijnaldum wijst cruciale ontwikkeling in zijn carrière aan

Georginio Wijnaldum wordt met de week belangrijker voor Liverpool FC. Vorige week scoorde de voormalig middenvelder van Feyenoord en PSV nog de gelijkmaker tegen Burnley, waarna Liverpool door pakte en toch nog won.



Überhaupt is het spel van de Nederlander de laatste weken indrukwekkend. Vooral sinds hij van de flank terug naar het centrum is verhuisd. "Als je een flankspeler bent, ben je vooral druk met jezelf. Je moet een actie maken: dribbelen, voorzetten, of naar binnen snijden. Op het middenveld ben je de link tussen de verdediging en de aanval; het kruispunt voor iedereen", vertelt Wijnaldum over zijn nieuwe rol aan Goal.com.



"In mijn carrière heb ik er echt voor moeten vechten om in het centrum terug te geraken. Veel trainers vertelden me dat ik beter ben op de flank, maar ik heb er altijd in geloofd dat ik centraal beter ben", aldus een opgeluchte Wijnaldum tot slot.