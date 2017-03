Wesley Hoedt stapte ruim anderhalf jaar geleden van AZ over naar SS Lazio. Zijn beslissing zorgde voor verontrustende blikken, maar inmiddels is de 23-jarige verdediger een vaste waarde met een oproep voor Oranje als bekroning.



"Het mooie is dat ik nu al op dit niveau ben, terwijl ik nog lang niet mijn top heb bereikt", vertelt de verdediger, die inmiddels een nieuw contact in beraad heeft, in het Noordhollands Dagblad. "Natuurlijk was het een gewaagde stap. Het had ook helemaal fout kunnen gaan. Maar ik heb laten zien dat het kan."



Hoedt begon aarzelend en werd vooral na de 5-0 nederlaag bij Napoli afgebrand. "Dat was een dreun. Hier in Italië ging mijn kop eraf in de wedstrijdverslagen. In Nederland werd ik meteen door iedereen afgeschreven", weet de oud-AZ'er. Dat is nu wel anders. "Ik word soms al tot de beste verdedigers van de Serie A gerekend. Ja, ik heb mezelf ongelooflijk verbeterd."



Spijt heeft de Nederlander al met al niet. "Feyenoord en Ajax zouden hier niet in de topdrie eindigen. Het gaat in het buitenland allemaal sneller, de tegenstanders zijn fysiek sterker. Je wordt in Nederland niet opgeleid om in het buitenland te spelen, zeg maar. Daarom redden veel jonge Nederlandse spelers het niet in het buitenland."